Nintendo Switch - Bericht: Ubisoft entwickelt Mario- & Raving Rabbids-Crossover-RPG

Nintendo Switch: Einem aktuellen Bericht zufolge erwartet uns zum Launch ein Crossover zwischen Mario und den Raving Rabbids.

Kaum eine Woche vergeht ohne vermeintliche Leaks oder neue Gerüchte zur Nintendo Switch. Doch zwischen die eher zweifelhaften Meldungen schieben sich auch immer wieder Berichte aus glaubwürdigen Quellen. So hat etwa erst kürzlich Eurogamer darüber berichtet, dass eine für die Nintendo Switch angepasste Version von Pokémon Sonne & Mond unter dem Namen Pokémon Stars 2017 auf den Mark kommen soll. Eine weitere glaubwürdige Anlaufstelle ist auch die Website Let's Play Video Games. Und die meldet nun, dass Ubisoft an einem ziemlich ungewöhnlichen Launch-Titel für die Nintendo Switch arbeiten soll.

Das Projekt firmiert unter dem Arbeitstitel »Mario RPG: Invasion of the Rabbids« und entsteht offiziell als Gemeinschaftsprojekt zwischen Ubisoft und Nintendo. Den Großteil der Arbeit soll dabei jedoch Ubisoft stemmen. Nintendo wiederum überwacht die Entwicklung, um sicherzustellen, dass das Spiel passend zum Launch der Nintendo Switch in den Läden steht und nicht mit dem etablierten Bild von Mario bricht.

Wie der Arbeitstitel bereits verrät, handelt es sich bei »Mario RPG: Invasion of the Rabbids« um ein Rollenspiel, das rundenbasiert ablaufen soll. Inhaltlich geht es darum, dass die Rabbids-Figuren in das Mario-Universum einfallen – manche als Freunde, andere wiederum als Feinde. Wie Let's Play Video Games weiter ausführt, gibt es wohl ein Party-System, bei dem Yoshi eine besondere Rolle spielt.

Eine spielbare Demo von »Mario RPG: Invasion of the Rabbids« soll für Pressevertreter im Januar bereitstehen. Zudem soll das Spiel auch gezeigt werden, wenn Nintendo im Januar weitere Details zur Nintendo Switch bekannt gibt. Let's Play Video Games beruft sich in seinem Bericht auf Quellen innerhalb von Ubisoft und Nintendo.

Die Nintendo Switch soll im März 2017 auf den Markt kommen. Den Preis und das konkrete Release-Date hat Nintendo bislang nicht genannt.

Wie klingt »Mario RPG: Invasion of the Rabbids« für euch?

