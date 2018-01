Nintendo Switch - Netflix rudert zurück, aktuell doch keine App geplant

Schon zum Launch der Nintendo Switch zeigten sich viele Fans enttäuscht, dass die neue Konsole keine Third Party-Apps unterstützt und Streaming-Anbieter wie Netflix und Co. nicht auf der neuen Hardware genutzt werden können. Irgendwann lenkte Nintendo dann ein und gab bekannt, dass man sich in Verhandlungen befinde und Streaming-Dienste wie Amazon Prime und Netflix langfristig kommen werden. Offenbar hat sich daran aber etwas geändert.

Der offizielle Community Support von Netflix hat auf Twitter angegeben, dass es derzeit keine Pläne gäbe, Netflix auf die Nintendo Switch zu bringen. Dies antwortete der US-Account auf die Nachfrage eines Fans.

Hey there! There are currently no plans for Netflix on Nintendo Switch. We appreciate your feedback on it! *JF