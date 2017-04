Nintendo Switch - Neue Joy-Con-Farbe & Battery Pack angekündigt

Die Joy-Con gibt es bald auch in neongelb.

Im Rahmen des gestrigen Nintendo Direct-Events hat Nintendo nicht nur neue Spiele und Release-Termine bekannt gegeben, sondern hatte auch einige Hardware-Neuigkeiten zu verbreiten. So dürfen sich Nintendo Switch-Besitzer oder die, die es noch werden wollen, über eine neue Joy-Con-Farbe freuen. Ab dem 16. Juni gibt es die Mini-Controller auch in einem grellen Neon-Gelb zu kaufen.

Mehr: Nintendo Switch - Bis zu $20.000 Belohnung für Hacker, die Sicherheitslücken entdecken

Außerdem wird es Battery Packs geben, die wir auf die Joy-Con stülpen können, um sie mit AA-Batterien länger nutzbar zu machen. Ein Preis für das Battery Pack ist leider noch nicht bekannt, aber auf der japanischen Nintendo-Website sind sie für 3280 Yen gelistet, was umgerechnet ungefähr 30 Euro wären. Das Battery Pack soll ebenfalls am 16. Juni erscheinen. (via Kotaku)

Joy-Con - Battery Pack

Zu guter Letzt wird Nintendo die Docking-Station der Nintendo Switch auch einzeln anbieten, um Spieler den Umzug auf einen anderen Fernseher leichter zu machen, falls sie mehrere TVs daheim haben. Das Standalone-Dock wird 89,99 US-Dollar kosten und soll am 19. Mai erscheinen.

Die Docking-Station der Nintendo Switch wird es auch gesondert im Handel geben.

Reizt euch das neue Zubehör?