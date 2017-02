The Binding of Isaac: Afterbirth+ - Launch-Spiel für die Nintendo Switch verschoben

The Binding of Isaac: Afterbirth+ erscheint nicht wie geplant am 3. März 2017.

The Binding of Isaac: Afterbirth+ sollte ursprünglich sowohl digital als auch als Retail-Version am 3. März 2017 zum Launch der Nintendo Switch erscheinen, wurde nun aber verschoben.

Das hat Entwickler Nicalis über Tumblr bekannt gegeben. Der schwarzhumorige Twin Stick-Dungeon Crawler ist immer noch für März 2017 geplant. Wann genau das Spiel erscheint, verraten die Macher im besagten Post nicht.

Im gleichen Atemzug kündigt Nicalis zwei limitierte Sticker-Packs an, die wir mit jeder Launch-Edition von The Binding of Isaac: Afterbirth+ erhalten.

The Binding of Isaac: Afterbirth+ bietet neben dem Hauptspiel über 6.000 Räume innerhalb der zufallsgenerierten Dungeons, mehr als 500 Items und Waffen, über 50 Bosse, 30 Challenge Modes und 20 verschiedene Enden.

