Nintendo Switch - Neuer Online-Service nimmt uns Gratis-Spiele nach einem Monat wieder weg

Nintendo Switch

Schon gestern habe ich den neuen Online-Service der Nintendo Switch vorgestellt, der uns zwar zunächst kostenlos erreicht, aber spätestens im Herbst einen monatlichen Beitrag abfordert, sofern wir denn mit der neuen Konsole auch online spielen wollen. Der Preis für das Abo ist zwar noch nicht bekannt, aber wir wissen immerhin, dass wir uns zusätzlich auch über kostenlose Spiele freuen dürfen.

Mehr: Nintendo Switch - Welche Performance erwarten wir im Hardware-Vergleich?

Dabei handelt es sich um NES- und SNES-Titel, von denen jeweils ein Spiel pro Monat kostenlos heruntergeladen werden darf. Anders als bei Sony und Microsoft aber, wird uns das Spiel am Ende des Monats auch wieder weggenommen. Sollte uns beispielsweise also jemals Final Fantasy 6 geschenkt werden, müssen wir den Klassiker auch in diesem Monat beenden oder wir müssen Geld bezahlen, damit wir auch Wochen später noch weiterspielen dürfen.

Wie findet ihr diese Einschränkung?