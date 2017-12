Nintendo Switch - Nintendo entfernt NES Golf-Version aus Konsolen-Firmware

Im September hatten wir darüber berichtet, dass ein Team von Moddern in der Firmware der Nintendo Switch einen funktionierenden Emulator gefunden hat, samt einer Version des NES-Spiels Golf. Über den genauen Grund dafür gab und gibt es unterschiedliche Theorien, die wahrscheinlichste davon ist wohl, dass es sich bei dem Easter Egg um einen Tribut für den im Jahr 2015 verstorbenen Nintendo-Präsidenten Satoru Iwata handelt. Dieser hatte das Golfspiel 1984 programmiert.

NES Golf als "Omamori"?

Jetzt hat Nintendo die NES Golf-Version still und heimlich aus der Switch-Firmware entfernt und kann dementsprechend nicht mehr gefunden werden. Das könnte mit einer weiteren Theorie zusammen hängen, denn es wurde vermutet, dass Golf als ein sogenanntes "Omamori" in die Firmware eingebaut wurde, also eine Art Glückbringer für den Launch-Zeitraum der Konsole. Die Switch erschien Anfang März 2017 und ist bis heute sehr erfolgreich - gut möglich also, dass der Glückbringer nun seine Pflicht erfüllt hat und deswegen von Nintendo gelöscht wurde...