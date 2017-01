Die Nintendo Switch erscheint Anfang Mai zu einem Preis von rund 330 Euro.

Wie schon bei der Wii und der Wii U legt Nintendo auch bei der Nintendo Switch keinen Wert darauf, sich mit einer leistungsfähigen Konsole hervorzutun. Stattdessen will der Konzern erneut auf ungewöhnliche Spielkonzepte oder innovative Hardware-Features setzen. So lassen uns die Joy-Cons dank HD Rumble zum Beispiel erfühlen, wie viele Eiswürfel in einem Glas sind und ob jemand Wasser einschenkt.

Dieser Ansatz ist es, was EAs Executive Vice President Patrick Söderlund an Nintendo schätzt (via: IGN).

"Sie haben das in der Vergangenheit mit großem Erfolg, und manchmal mit weniger großem Erfolg, gemacht. Aber ich denke, wenn du nicht bereit dazu bist, in unkonventionelle Richtungen zu denken, wird es schwer, neue Wege einzuschlagen."

Nintendo zwinge EA, anders zu denken, so Söderlund weiter. Die Switch stelle Konventionen auf die Probe und in seiner Rolle als Spieleentwickler müsse EA die Plattform aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

Ob auf diese Worte auch Taten folgen, wird sich zeigen, wenn Electronic Arts seinen diesjährigen FIFA-Ableger für die Switch veröffentlicht. Söderlund zufolge bringe man damit seine größte Marke auf die kommende Konsole.

"Es ist die Marke, die in den meisten Märkten erhältlich ist. Es ist die Marke, die die meisten Altersschichten abdeckt. Es ist ein Angebot an den Massenmarkt. Es ist ein Spiel, das viele Leute spielen wollen."

Der FIFA-Ableger für die Nintendo Switch sei EAs Art, um zu zeigen, dass man die Konsole unterstütze. Darüber hinaus kündige man zwar noch nichts an, aber "ihr könnt davon ausgehen, dass wir dabei sein werden, sobald die Konsole durchstartet". EA dürfte FIFA demnach als Testballon nutzen, um herauszufinden, ob es sich lohnt, ein breitgefächertes Spieleangebot für die Switch zu entwickeln. Immerhin geht der Publisher hier dank der großen Zielgruppe ein vergleichsweises kleines Risiko ein.

Die Nintendo Switch kommt am 3. März 2017 zu einem Preis von rund 330 Euro in den Handel. Zu den Launch-Titeln der Switch zählt unter anderem The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Super Mario Odyssey, das nächste große Mario-Spiel, lässt hingegen bis zum Weihnachtsgeschäft auf sich warten.

