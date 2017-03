Die Nintendo Switch ist erfolgreich.

Die Nintendo Switch konnte aller Unkenrufe zum Trotz einen äußerst erfolgreichen Start hinlegen – völlig unabhängig vom vermeintlich schwachen Spiele-Lineup zum Launch oder dem Preis. Gegenüber Gamerant gibt Eric Bright von GameStop jetzt an, dass die Nintendo Switch sich "phänomenal" verkaufe. Seiner Meinung nach sei es sogar sehr gut möglich, dass die Konsole erfolgreicher als die Wii werde, Nintendos größter Hardware-Verkaufsschlager bisher.

"Die Nintendo Switch hat einen derartigen Start hingelegt, dass sie möglicherweise die Wii in den Schatten stellen könnte. Die anfänglichen Verkaufszahlen waren phänomenal. Ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber ich kann sagen, dass wir eine der höchsten Raten an zusammenhängenden Software- und Zubehörverkäufen für eine Konsole seit langer Zeit haben."

Die Wii hat sich weltweit insgesamt mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Nintendo hatte ursprünglich von zwei Millionen Switch-Verkäufen im ersten Monat gesprochen und von 40 Millionen in den ersten vier Jahren. Was deutlich hinter der Wii zurückbleiben würde. Offizielle Verkaufszahlen zur Switch hat Nintendo selbst noch nicht veröffentlicht, allerdings steht am 27. April wieder ein Finanz-Bericht an. Im Zuge dessen könnte Nintendo etwas Licht ins sprichwörtliche Dunkel rund um die Verkaufszahlen bringen.

Wie denkt ihr über die Nintendo Switch-Verkäufe? Kann die Wii getoppt werden?

