Zelda: Breath of the Wild - Test-Video zum Launch-Hit für die Nintendo Switch

Donnerstag, 02. März 2017 um 12:00

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist das Zugpferd des Launch-Lineups für die neue Nintendo Switch - und das ambitionierteste Spiel von Nintendo. Nach vier Jahren Entwicklungszeit ist das Open-World-Abenteuer endlich fertig und muss im Test beweisen, ob es den Ansprüchen gerecht werden kann.

Im Test-Video beleuchtet Mirco Spoiler-frei unter anderem die Story, die offene Spielwelt, die Schreine und Dungeons sowie das Koch- und Kampfsystem. Außerdem geht er auf die Technik die Switch-Version ein. Achtung: Eine Wii U-Version lag zum Testzeitpunkt noch nicht vor. Weitere Details dazu gibt es in Kürze auf GamePro.de.

Zelda: Breath of the Wild erscheint am 3. März 2017 für Nintendo Switch und Wii U. Ein Erweiterungspass mit zwei großen DLCs wird ebenfalls erhältlich sein.