Nintendo Switch - Pixel-Hit Owlboy & weitere neue Indie-Spiele angekündigt

Owlboy besticht mit wunderschönem Pixellook.

Im GameStar-Test erweist sich Owlboy als "liebenswert, clever und herausfordernd" und flatterte mit einer Wertung von satten 87 Punkten davon. Bald dürfen wir den bislang PC-exklusiven Titel auch auf der Nintendo Switch spielen. Das kündigt das Unternehmen in einem Trailer mit dem wunderbaren Titel "Nya Nya Nya! Neko Mario Time Nyandies" an (via Destructoid).

Mehr: Nintendo Switch - Konsolen-Bundle mit Splatoon 2 für Europa angekündigt

Das achtminütige Video, in dem uns Mario und Peach mit Quietschestimmen begrüßen, lässt uns einen Blick auf allerhand Indie-Titel werfen, die demnächst für die Nintendo Switch erscheinen werden. Neben Owlboy stellt uns Nintendo darin acht weitere neue "Nindies" für die Hybrid-Konsole vor:

Owlboy

BackSlash

Cat Quest

Dusty Raging Fist

Levels+

L.F.O.

Nine Parchments

She Remembered Caterpillars

YIIK: A Postmodern RPG

Leider ist noch nicht bekannt, wann Owlboy und die anderen angekündigten Indie-Spiele für die Nintendo Switch erscheinen.