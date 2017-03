Nintendo Switch - Psyonix prüft Rocket League-Portierung

Rocket League gibt es auf PS4, Xbox One und PC.

Rocket League hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem Phänomen entwickelt. Rund ein Jahr nach dem Release kam das Fußball-Rennspiel auf über 15 Millionen registriere Spieler. Anfang 2017 teilte Entwickler Psyonix schließlich mit, dass die Spielerzahl auf mehr als 25 Millionen gestiegen ist. Ein nächster Schritt, um die Community von Rocket League zu vergrößern, wäre da doch eine Umsetzung für die Nintendo Switch. Zumal das kurzweilige Gameplay hervorragend zum Hybrid-Konzept der Konsole passt.

Doch ob wir irgendwann in der Bahn ein paar Runden Rocket League spielen dürfen, steht noch nicht fest. Psyonix prüft aktuell, wie es um die technische Umsetzung und die Stimmung in der Community steht. Gegenüber IGN erklärte Vice President Jeremy Dunham:

"Wie bei all den anderen Plattformen prüfen wir [eine Umsetzung]. Wir schauen uns an, welche technischen Voraussetzungen es gibt. […] Wir schauen uns an, wie groß der Wunsch innerhalb der Community danach ist. Wir schauen uns an, wie es der Community als Ganzes nutzen würde. Es ist definitiv zu früh, um zu sagen, dass es nicht passieren wird, aber es ist eben auch definitiv zu früh, um zu sagen, dass es passiert. "

Allerdings sollten wir in keinem Fall mit einem frühzeitigen Switch-Release von Rocket League rechnen. Die Konsole sei zum Glück erst seit einem Monat auf dem Markt, also habe man noch reichlich Zeit, um zu prüfen, "wie sich die Nintendo Switch macht und was unsere Community wirklich will".

