Nintendo Switch - HD Rumble-Funktion soll Mann geholfen haben, einen Tumor zu entdecken

Seine Nintendo Switch soll einem Australier dabei geholfen haben, einen Tumor in seiner Hand zu entdecken. Der Mann berichtet, er habe zunächst lediglich Schmerzen beim Spielen gespürt, sobald der Controller vibrierte. Und zwar meistens bei einer ganz bestimmten Aktion in Mario Kart 8 Deluxe: Beim Münzen einsammeln. Letzten Endes habe er den Tumor durch die spezielle Vibrationsart der Nintendo Switch frühzeitig erkennen können. (via: Kotaku)

HD Rumble-Vibration der Nintendo Switch ist einzigartig

Die Joy-Cons der Nintendo Switch verfügen über eine spezielle Art der Vibration, die es so nur bei dieser Konsole und ihren Controllern gibt. In vielen Spielen macht sich der Unterschied nicht groß bemerkbar (1-2-Switch zeigt teilweise sehr eindrucksvoll, was alles mit HD Rumble möglich ist).

In Mario Kart 8 Deluxe vibrieren die Joy-Cons allerdings kurz, aber sehr intensiv, wenn wir Münzen einsammeln. Genau diese speziellen Schwingungen lösten offenbar starke Schmerzen in der Hand des Betroffenen namens Chris aus.

Der Tumor soll entfernt werden

Chris macht die Nintendo Switch dafür verantwortlich, den Tumor so frühzeitig entdeckt zu haben. Obwohl die Ärzte seine Beschwerden offenbar erst ernst genommen und das Ganze eingehender untersucht haben sollen, nachdem bereits eine Auswölbung auf der Hand zu sehen war.

"Ich glaube definitiv, dass ich erst zum Arzt gegangen wäre, als der Fleck aus meiner Handfläche gewachsen ist, wenn ich die Switch nicht gehabt hätte."

Am Montag soll die Operation erfolgen und der Tumor entfernt werden. Wir wünschen Chris gute Genesung!

