Nintendo hat neue Videos zu Nintendo Labo veröffentlicht. Sowohl das Multi- als auch das Robo-Set werden darin in Aktion gezeigt und ihr bekommt einen ausführlichen Blick auf die enthaltenen Pappbausätze (Toy-Con) und die dazugehörigen Spiele auf der Switch.

Neben einigen Spielszenen verraten die Videos auch einige neue interessante Details. Besonders abgefahren: Im Motorrad-Spiel (samt passendem Motorradlenker-Toy-Con) könnt ihr beispielsweise mit dem IR-Blaster Objekte scannen und deren Umrisse dann als Hindernisse ins Spiel importieren. Und das Klavier lässt euch durch selbst zugeschnittene Papierstücke sogar eigene Sounds generieren. Die kompletten Labo-Videos könnt ihr euch unten anschauen.

Nintendo Labo erscheint am 27. April 2018, alle wichtigen Fakten dazu lest ihr in unserer Übersicht.