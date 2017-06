Nintendo Switch - Weitere Lieferengpässe für den Rest des Jahres wahrscheinlich

Der Erfolg der Nintendo Switch freut nicht nur Nintendo selbst, auch Sony betont, dass es der gesamten Industrie hilft, wenn Nintendo präsent ist. Doch die enorme Nachfrage nach der neuen Konsole bringt die Produktionskapazitäten von Nintendo noch immer an ihre Grenzen. Jetzt deutet Marktanalyst Daniel Ahmad an, dass sich die Lieferschwierigkeiten der Nintendo Switch im diesen Jahr wohl nicht mehr bessern werden.

Mehr: Nintendo Switch - Amazon UK listet Pokémon Stars zum Vorbestellen

Auf Twitter gab der bekannte Branchenexperte an, dass weitere Nintendo Switch-Engpässe für den Rest des Jahres zu erwarten sind. Die Produktion sei weiterhin gedeckelt, da nicht näher genannte Bauteile der Nintendo Switch offenbar Mangelware sind.

Expect Nintendo Switch shortages to continue through the rest of the year.



Production is still capped right now due to component shortages.