Nintendo Switch - Zweiter Livestream soll uns nächste Woche die ersten Switch-Spiele vorstellen

Am 13. Januar 2017 um 5 Uhr morgens deutscher Zeit will Nintendo die Katze ganz aus dem Sack lassen und uns endlich verraten, mit welchen Spielen wir uns zum Launch der Nintendo Switch vergnügen dürfen und wie viel Geld uns der Spaß letztendlich kostet.

Mehr: Zelda: Breath of The Wild - In Japan & USA schon im März, Europa-Release wohl noch unklar

Nach der großen Show aus Tokio lädt uns der Entwickler und Publisher noch auf eine Nintendo Treehouse-Präsentation ein, die am Freitag den 13. Januar um 15:30 Uhr deutscher Zeit stattfindet. Dort will Nintendo die einzelnen Spiele für die neue Konsole noch einmal genauer vorstellen. Die Präsentation wird via Livestream auf den Youtube- und Twitch-Kanälen von Nintendo zu sehen sein (via Polygon). Wir werden euch wie immer auf dem Laufenden halten.

Join us at 9:30AM EST on 1/13 for Treehouse Live and an in-depth look at upcoming games featured in the Nintendo Switch Presentation. pic.twitter.com/0OMGtCJLW9