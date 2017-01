Zelda: Breath of the Wild - In Japan & USA schon im März, Europa-Release wohl noch unklar

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Wer an die Nintendo Switch denkt, denkt auch automatisch an The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das neueste Abenteuer von Link erscheint zwar auch noch für die Wii U, doch im Grunde steht der erste Open World-Titel der Reihe stellvertretend für die stärkere Technik der Nintendo Switch. Zuletzt schien es aber so, als würde The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht rechtzeitig zum Launch der Konsole erscheinen.

Wie Eurogamer berichtet, hat sich das aber wohl geändert und das Action-Adventure soll sowohl in Japan als auch Nordamerika pünktlich zum Verkaufsstart der Nintendo Switch im März verfügbar sein. Die Quellen, auf die sich Eurogamer hier beruft, sollen Nintendo nahestehen und von einem internen Konflikt der Departements sprechen. Um das Lineup der Konsole zu stärken, habe sich der japanische Nintendo-Standort für einen früheren Releasetermin von Breath of the Wild entschieden.

Nintendo of Europe stellt sich hier aber angeblich noch quer, da jede Menge Lokalisationsaufwand nötig ist, um das Spiel für alle europäischen Länder bereitzumachen. Nun stellt sich die Frage, ob das Spiel in den unterschiedlichen Regionen verschiedene Releasetermine bekommt oder Übersetzungen via Patch nachgeliefert werden. So war es nämlich auch bei Xenoblade Chronicles X, für das die spanischen und französischen Lokalisierungen erst mit einem Update ins Spiel integriert wurden.

Wie es genau um den Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild steht, erfahren wir wohl am 13. Januar, wenn Nintendo die Nintendo Switch und das dazugehörige Lineup näher vorstellen wird.

Würdet ihr euch das Spiel im Zweifelsfall auch importieren?