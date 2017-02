Nioh - Koop-Fans fühlen sich betrogen & werfen irreführende Werbung vor

Nioh - Viele Spieler sind vom Koop-Modus enttäuscht

Falls ihr Nioh in erster Linie kaufen wollt, um es gemeinsam mit einem Freund durchzuspielen, dann solltet ihr euch das noch einmal überlegen. Wie viele enttäuschte Spieler derzeit auf Reddit feststellen, wurde der Koop-Modus aus der "Letzte Chance"-Demo kurz vor dem Release noch einmal grundlegend geändert.

Während wir in der Demo noch jede Mission gemeinsam mit einem Freund oder einem zufälligen Spieler absolvieren konnten, können wir in der Vollversion nur noch zu Missionen eingeladen werden, die wir bereits abgeschlossen haben - und zwar unabhängig vom ausgewählten Koop-Modus. Gemeinsam mit einem Freund in eine neue Mission starten, ist also nicht mehr möglich, obwohl dies die Demo kurz vor dem Release noch suggeriert hat.

Natürlich bekommen wir bei Demo-Versionen nicht ohne Grund den Hinweis, dass diese Fassungen nicht das fertige Produkt repräsentieren. Dennoch fühlen sich viele Spieler betrogen, die sich Nioh allein aus Koop-Gründen zugelegt haben.

Reddit-User CornFlakesR1337 schreibt:

"Das [dieser Thread] ist für Leute, die den Koop-Modus in den Demos gespielt haben und erwarten, dass er genauso auch im fertigen Spiel funktionieren wird. Das tut er nicht. Ihr könnt Missionen beim ersten [gemeinsamen] Mal nicht mehr mit einem Freund spielen, ihr müsst sie zunächst alleine abschließen.



Das ist kein "Rant" oder "Rage"-Post. Ich versuche, so höflich wie möglich, jeden über dieses Problem zu informieren, was BESTENFALLS als irreführende Werbung beschrieben werden kann."

User GodleyX meint:

"Was für eine Geldverschwendung. Ich kann die geöffnete Packung auch nicht mehr umtauschen. Ich kann nicht glauben, dass sie uns so getäuscht haben.



[...]



Ich kann ernsthaft nicht verstehen, warum sie das geändert haben. Ich dachte erst, es geht darum, das Spiel nicht zu leicht zu machen. Aber das kann nicht sein. Gemeinsam mit einem Freund "blind" zu spielen, ist viel schwerer als jemanden zu beschwören, der das Level kennt und es für dich durchspielt."

Wir haben bei Sony angefragt, wieso der Koop-Modus in der Demo noch anders funktionierte und werden die News updaten, sobald wir ein offizielles Statement erhalten.

Was haltet ihr von der stillen Änderung?

Nioh - Koop-Fazit: Eine verpasste Chance