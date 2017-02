Nioh - Wann kommt der PS4-Test mit Wertung?

Nioh - Wann erscheint unser Test samt Wertung? Hier erfahrt ihr es.

In rund einer Woche ist es soweit, und Nioh kommt nach einer mehr als zehnjährigen Entwicklungszeit auf den Markt. Schon jetzt gibt es erste Tests samt Wertung zum Action-RPG für die PS4. Daher wollen wir euch hier darüber aufklären, wann ihr mit unserem Review rechnen könnt.

Bislang haben wir rund 25 Stunden in Nioh verbracht. Das mag im ersten Moment nach viel Zeit klingen, allerdings bezifferte Game Director Fumihiko Yasuda die Spielzeit auf durchschnittlich 70 Stunden – eine Angabe, die wir aktuell für realistisch halten. Zudem präsentiert sich Nioh nicht nur äußert umfangreich, sondern vor allem komplex. So steigert ihr die Werte eures Charakters über Erfahrungspunkte, verbessert euch aber auch im Umgang mit einzelnen Waffen und erhaltet unter anderem dadurch Punkte, die ihr über Skill-Trees in neue Kombos investiert.

Um der Komplexität von Nioh gerecht zu werden, nehmen wir uns noch etwas Zeit für unser Review, wollen etwa herausfinden, wie es um die Langzeitmotivation steht, verschiedene Waffen- und Rüstungssets ausprobieren und die Online-Features ausgiebiger testen.

Pünktlich zum Release am 8. Februar 2017 findet ihr auf GamePro.de unseren Test zu Nioh samt Wertung. Außerdem erzählen wir euch noch zeitnah, welchen Ersteindruck das Action-RPG bei uns hinterlassen hat.

