No Man's Sky - Das “Path Finder”-Update ist noch umfangreicher, als wir gedacht haben

Das "Path Finder"-Update ist der nächste Schritt für No Man's Sky

Sean Murray und seinem Team von Hello Games ist die Überraschung gelungen: Noch gestern wussten wir nicht mehr über das Update, als dass ein neues Fahrzeug seinen Weg in die Spielwelt von No Man's Sky finden soll. Nun hat das Update die Server des Spiels erreicht und zeitgleich haben die Entwickler auf ihrer Homepage den vollen Umfang von Path Finder offenbart - und es sind wirklich eine Menge Änderungen und Neuerungen, von denen ich euch die wichtigsten nicht verschweigen will.

Polierte Texturen, Kompatibilität für PS4 Pro & HDR

Hello Games optimiert No Man's Sky mit dem neuesten Update nicht nur für das Leistungsvolumen der PS4 Pro, sondern ergänzt auch einen HDR-Modus, sofern euer Bildschirm die hochqualitative Bilderanzeige auch unterstützt. Daneben hat das Entwicklerteam kräftig an den Texturen herumgespielt, die Farben der Spielwelt wirken nun deutlich heller und intensiver, während sämtliche Oberflächen höher aufgelöst erscheinen und damit mehr Details zeigen als je zuvor.

Mit den Änderungen einhergehend berichten bereits die ersten Spieler, dass sich die Planeten "realistischer anfühlen" - eine Beobachtung, die sich aus der GamePro-Redaktion heraus nicht gut nachvollziehen lässt, aber zumindest darauf hindeutet, dass sich die neue Farbenpracht von No Man's Sky durchaus auch im Spielgefühl niederzuschlagen scheint.

Mehr Raumschiffe und Spezialisierungen

Das eigene Raumschiff war schon immer der Dreh- und Angelpunkt des eigenen Spielerlebnisses in No Man's Sky: Mit ihm werden Planeten bereist und erschlossen, Ressourcen transportiert und nicht zuletzt auch der durchaus vorhanden Story gefolgt.

Bereits mit dem Foundation Update hat Hello Games vor einigen Monaten die Möglichkeit ins Spiel eingebaut, zusätzlich zum eigenen Raumschiff riesige Frachter zu erstehen, die noch weitaus mehr Ressourcen bunkern können und in der Atmosphäre eines Planeten kreisen. Hier setzt nun Path Finder an und lässt uns nicht nur mehrere Raumschiffe besitzen und im Frachter einlagern, sondern stellt auch neue Spezialisierungen und Klassen für die Raumschiffe selbst vor.

Die vier neuen Schiffstypen Fighter, Shuttle, Hauler und Explorer eignen sich für verschiedene Aufgaben unterschiedlich gut und sind zudem in vier verschiedene Klassen eingeteilt, die die Seltenheit der jeweiligen Konfiguration bestimmen.

Drei verschiedene Exocrafts

Die drei neuen Space Buggies, oder Exocrafts, können von Ingenieuren der Vy'keen in eurer Basis zusammengebaut werden und sind der Schlüssel zur komfortablen Planetenerkundung. Die drei verschiedenen Ausführungen eignen sich unterschiedlich gut für das schnelle Bereisen eurer Planeten, dem Lagern von Rohstoffen oder dem Erreichen schwer zugänglicher Gebiete. Großes Plus: Ihr könnt sogar Wettrennen organisieren, indem ihr auf eurem Planeten Strecke und Zeit vorgebt und danach andere Spieler herausfordert, sobald sie diesen Planeten entdeckt haben.

Diese Neuerung ist besonders für die Spieler hilfreich, die sich bereits eine eigene Basis eingerichtet haben und von hier aus schnell und effizient bereits bekannte Ressourcen-Plantagen erreichen und ernten wollen. Doch auch die rastlosen Abenteurer unter euch werden sich sicherlich darüber freuen, bald nicht mehr vor hohen Gebirgszügen oder endlosen Ozeanen Halt machen zu müssen.

Sonstiges & Allerlei

Neben diesen großen Änderungen haben es auch zahlreiche kleinere Verbesserungen und Erweiterungen in das Spiel geschafft: So gibt es beispielsweise nun rund 40 neue Bausteine für eure Basis, mehr Händler mit größerem Angebot und neuen Items, sowie neue Multi-Tools und Waffen-Modifikationen.

Wer von euch das Spiel noch besitzt, sollte sich einfach mal die Zeit nehmen, No Man's Sky neu zu erkunden und die Neuerungen selbst auszuprobieren, während ich alle übrigen Leser hier gerne in Richtung der offiziellen und vollständigen Update-Notes schubse.

Wir sehen uns im All!