Nur einmalig 11 Euro und 19,99 Euro im Monat - Samsung Galaxy S8 mit DeX-Station und Office 365

Der Singles Day von MediaMarkt bietet nicht nur tolle Angebote und einige echte Schnäppchen beim Hardware-Direktkauf, sondern es gibt auch Smartphone-Tarif-Angebote, die einen Blick wert sind.

Allen voran gibt es das Samsung Galaxys S8 im Bundle mit der DeX-Station und Microsofts Office 365 für einmalig 11 Euro. Hierzu muss der Vodafone-Vertrag von mobilcom debitel abgeschlossen werden. Dieser kostet euch monatlich 19,99 Euro.

Der Vertrag enthält ein Datenvolumen von zwei Gigabyte, 50 Frei-Minuten und 50 Frei-SMS in alle deutschen Netze. Das S8 gehört zu den aktuellen Flaggschiffen von Samsung und bietet ein Infinity-Display von 5,8 Zoll an. Dazu hat es einen Speicher von 64 GB, der auf bis zu 256 GB erweiterbar ist. Schlussendlich nutzt es als Betriebssystem aktuell Android 7.0.

Samsung Galaxy S8 + DeX-Station + Office 365 für einmalig 11 Euro + 19,99 Euro pro Monat

Neben dem S8 findet ihr in der Angebots-Übersicht auch noch Tarife zum iPhone 8, dem Samsung Galaxy Note 8 und einigen mehr.

Übersicht der Tarif-Angebote zum Singles Day

Alle Tarif-Angebote am Singles Day sind allerdings stark begrenzt in ihrer Verfügbarkeit. So gibt es von jedem Tarif nur 111 Stück. Entsprechend sind die Angebote nur gültig solange der Vorrat reicht oder bis Montag, den 13. November um 9 Uhr.