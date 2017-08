Okami HD - Release für PS4 & Xbox One angeblich im Dezember

Das Action-Adventure Okami HD soll Ende des Jahres angeblich auch für die PS4 und die Xbox One erscheinen. Das will Kotaku UK aus zwei unabhängigen Quellen erfahren haben. Der Release soll demnach im Dezember pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erfolgen.

Zwei Einzelhandelsketten hätten Kotaku zufolge den Titel in ihren Releasekalender aufgenommen und für den 12. Dezember gelistet. Das ist insofern interessant, als dass der Erstrelease von Okami HD im Jahr 2012 für die PS3 in westlichen Territorien ausschließlich in digitaler Form erfolgte. Kotaku weist selbst daraufhin, dass dies aber noch keine Bestätigung für einen PS4- und Xbox One-Release sei, da solche Angaben relativ leicht gefälscht werden könnten.

Begrüßen würden wir eine Veröffentlichung für die aktuellen Konsolen auf jeden Fall, schließlich handelt es sich bei Okami um ein exzellentes Spiel, das ursprünglich auf der PS2 erschien und mit der HD-Version 2012 eine tolle Umsetzung erfuhr, die in unserem Test eine satte 90er-Wertung abräumen konnte.

Habt ihr Okami schon gespielt? Würdet ihr eine PS4/Xbox One-Version kaufen?

Okami HD - Screenshots ansehen