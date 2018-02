One Piece - Netflix kauft Anime-Serie ein, allerdings erstmal nur in Japan

Wer Serien schaut und das auch gern bequem am Stück, hat mit Streaming-Anbietern wie Netflix, Amazon Prime und Co. das große Los gezogen. Wenn es aber um Anime-Serien geht, sieht die Welt ein wenig anders aus. Bis es die lokalisierten Fassungen in das deutsche TV-Programm schaffen, kann es lange dauern und die Original-Fassungen sind nicht immer legal im Netz zu finden. Zumindest für One Piece-Fans könnte sich das langfristig aber ändern.

Auf der japanischen One Piece-Website (via One Piece Podcast) gaben die Macher des Animes nun bekannt, dass Netflix die Lizenzen der Serie erworben hat. Das bedeutet, dass es One Piece schon bald in voller Gänze via Netflix zu streamen gibt. Aber eben nur in Japan, für den westlichen oder gar europäischen Markt gibt es derzeit keine Ankündigung.

Allerdings könnte dies ein Testlauf von Netflix sein, das eigene Anime-Angebot mit Lizenz-Käufen weiter auszubauen. Und da ist Japan natürlich der perfekte Ort, um dieses neue Geschäftsmodell auf die Probe zu stellen. Sollte das Angebot also von den Zuschauern angenommen werden, könnte Netflix auch bei uns populäre Anime wie eben One Piece, Dragon Ball Super und Co. zeitnah zur Erstausstrahlung anbieten.

Wer selber Vorschläge für Serien oder Filme hat, die Netflix übernehmen soll, darf übrigens auf der offiziellen Seite des Anbieters seine Wünsche angeben.

