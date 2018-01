Mit One Piece: World Seeker erwartet uns ein vielversprechendes Open World-Abenteuer rund um Ruffy und seine Strohhutpiratenbande, das sich nun in einer Handvoll neuer Screenshots zeigt.

Auf den Bildern sehen wir die Marine-Basis, die wir mit unseren Gum-Gum-Kräften auseinander nehmen dürfen, sowie weitere halsbrecherische Teufelsfrucht-Moves des Helden Ruffy, der in One Piece: World Seeker ja bekanntlich unter anderem Gum-Gum-"Headshots" verteilen kann. In der Galerie unten könnt ihr euch alle neuen Screenshots ansehen.

One Piece: World Seeker - Screenshots ansehen

One Piece: World Seeker ist bereits für den Westen bestätigt und soll 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen, hat aber noch keinen festen Release-Termin. Immerhin gibt es bereits einen ersten Gameplay-Trailer, der uns einen Vorgeschmack auf die bunte Open World-Prügelei gibt.

Entwickelt wird One Piece: World Seeker übrigens vom japanischen Studio Ganbarion, das ebenfalls für die bisher erschienen One Piece-Videospiele verantwortlich ist. Darunter befindet sich auch One Piece: Unlimited World RED, das 2014 für sämtliche Plattformen erschien und seit September 2017 in einer speziellen Deluxe Edition auch für die Nintendo Switch erhältlich ist.