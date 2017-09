One Piece - Zeichner Eiichiro Oda kennt bereits das Ende der Geschichte

Erst kürzlich wurde vom Chefredakteur des Shonen Jump-Magazins, Hiroyuki Nakano, gegenüber Budak Getah bestätigt, dass One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda den Manga eigentlich so schnell wie möglich beenden wollte. Aus demselben Interview sind nun weitere Übersetzungen aufgetaucht, die Indizien für die Zukunft des äußerst populären Mangas liefern. So ließ Nakano durchblicken:

"Was Oda-Sensei betrifft, hat er, glaube ich, einen Plot für das Ende von One Piece. [...] Niemand weiß, was Oda für das Ende geplant hat, das alles steckt ausschließlich in Odas Kopf. Und weil die Geschichte immer länger wird, ändert sich der Plot aufgrund aktuellerer Geschehnisse. Es kommt [also] immer auf die Situation [gerade] an."

Dabei ging Nakano einmal mehr auf die Laufzeit des Mangas ein. Auf die Frage, wie lange One Piece noch fortdauern würde, konnte er keine Antwort liefern. Der einfache Grund: Er wisse es nicht. Der Chefredakteur schätze dennoch, dass One Piece realistisch gesehen noch bis ins Jahr 2027 laufen könnte und intern bereits darüber nachgedacht werden würde, ob und wie der dreißigste Geburtstag der Reihe gefeiert werden könnte.

One Piece ist mit etwa 416 Millionen verkauften Exemplaren der erfolgreichste Manga aller Zeiten. Das Piraten-Epos kann seit dem Debüt im Jahr 1997 auf 878 Kapitel, 807 Anime-Folgen, weit über 30 Videospiel-Adaptionen und 13 animierte Verfilmungen zurückblicken.