OpenIV - Modding-Tool für GTA 5 kehrt mit neuer Version zurück

Vor einer Woche berichteten wir, dass das beliebte GTA 5-Modding-Tool OpenIV nach über zehn Jahren eingestampft und nicht mehr weiter unterstützt oder angeboten wird. Die Anwälte des Publishers Take-Two hatten eine Unterlassungsaufforderung geschickt. Nachdem sich auch Rockstar Games einschaltete, ist OpenIV aber inzwischen wieder online verfügbar - sogar mit einer neuen Version.

Auf der offiziellen Support-Seite von Rockstar Games heißt es in einem mittlerweile aktualisierten Beitrag, Take-Two werde "im Allgemeinen" nicht gegen reine Singleplayer-Mods für GTA 5 vorgehen.

Hier das Statement von Rockstar Games:

"Nach Diskussionen mit Take-Two, hat Take-Two zugestimmt, im Allgemeinen nicht gegen Third-Party-Projekte (für) Rockstars PC-Spiele, die Singleplayer und nicht kommerziell sind, vorzugehen, und die Rechte des geistigen Eigentums (IP) von Third Parties zu respektieren."

Mods, die in den Multiplayer respektive in die Onlineservices eingreifen, seien aber weiterhin nicht zugelassen. Am Ende des Beitrags ist noch ein Hinweis vermerkt, dass sich Take-Two vorbehält, beliebige Third Party-Projekte abzulehnen, oder dieses Statement zu ändern, zu widerrufen oder gar zurückzuziehen.

OpenIV musste kürzlich eingestellt werden, weil es Dritten erlaube, Sicherheitsmaßnahmen der Software zu umgehen, hieß es. Die Macher entschlossen sich, der Unterlassungsaufforderung Folge zu leisten und stellten das Projekt ein, woraufhin die Fans im Netz eine Petition gestartet haben. Nun ist das Modding-Tool in einer neuen Version wieder online verfügbar.

