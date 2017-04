Outlast 2 - Erste Spieler sind enttäuscht vom Horrorspiel

Outlast 2 erntet bei Reddit negatives Feedback.

Outlast 2 erscheint zwar offiziell erst am 25. April 2017, einige Reddit-User haben jedoch schon eine Version von ihrem lokalen Händler bekommen und schildern ihre Eindrücke zum Horrorspiel - die allerdings überwiegend negativ ausfallen.

So sind einige User enttäuscht über die kurze Spielzeit, die laut deviantdandy bei rund sechs Stunden liegen soll. Das bestätigt auch TheOrisons, der aber lediglich einem Streamer zugeschaut hat, der "relativ zügig" in sechs Stunden das Spiel abgeschlossen hat. Ihr könnt das Horrorspiel wohl aber auch in weniger als vier Stunden durchzocken- dafür soll es angeblich eine Trophäe geben.

Das ist einigen Spielern zu wenig, da die Entwickler ursprünglich von rund 10 Stunden Spielzeit bei Outlast 2 sprachen. "Das ist enttäuschend. Das Spiel werde ich mir vermutlich leihen" ist eine der Antworten aus der Community. Zum Vergleich: Der Vorgänger Outlast dauerte knapp vier Stunden.

Auch die Story bekommt ihr Fett weg. So berichtet ThyOrisons weiterhin, dass keine Frage, die die Trailer aufwerfen, im Spiel beantwortet wird. "Es ist, als hätten sie vergessen, das Spiel zu schreiben."

Wir haben Outlast 2 bereits selbst ausgiebig gespielt, dürfen aber aufgrund des Embargos noch nichts verraten. Unser Test erscheint heute um 21 Uhr.

Outlast 2 - Fiese Blut-Dusche im Launch-Trailer & Test-Embargo