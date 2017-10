Gruseljahr - 10 Horrorspiele von 2017, die ihr nicht verpassen solltet

Das Jahr 2017 geizte nicht mit Horror-Spielen und da Halloween mit stumpf klackenden Skelettknöcheln an unseren Türen klopft, haben wir zehn davon herausgepickt und stellen sie euch weiter unten genauer vor.

Dieser Artikel erscheint im Rahmen unserer Horrorwoche, in der wir euch mit weiteren Grusel-Artikeln auf den 31. Oktober einstimmen wollen. Und jetzt viel Spaß mit den zehn Horrorspielen aus dem Jahr 2017, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet.

Resident Evil 7

Resident Evil 7 kehrt zu den Wurzeln der Reihe zurück. Und diesmal sogar wirklich. Denn während aus Resident Evil 6 nach dem gleichen Versprechen in Wirklichkeit ein Action-Spiel mit Zombies und ohne Horror wurde, kämpfen wir uns im siebten Teil endlich wieder durch ein markerschütterndes Survival-Horror-Spiel.

In Resident Evil 7 schlüpfen wir in die Haut von Ethan Winters, ein ziemlich armes Schwein, das auf der Suche nach seiner verschwundenen Frau Mia in das Anwesen der Baker-Familie stolpert und dort den Horror seines Lebens erlebt. Resident Evil 7 ist außerdem einer der ersten AAA-Titel, der vollständig mit PS VR gespielt werden kann. Besitzt ihr das VR-Headset, dann traut euch! In VR ist Resident Evil 7 nämlich noch intensiver. Mehr zum Survival-Horror-Hit erfahrt ihr in unserem Test zu Resident Evil 7 (Linda).

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hellblade: Senua's Sacrifice ist ein Action-Adventure, kein klassisches Horrorspiel wie andere Titel, die 2017 erschienen sind. Dennoch lässt es sich nicht abstreiten, dass die Welt, in die sich Senua hinabwagt, um die Seele ihres Liebsten zu retten, voller Grauen ist. Manche von ihnen sind offensichtlich, wie die Monster, die auf sie warten. Wieder andere sind viel subtiler, dafür nicht weniger furchterregend.

Hellblade setzt alles daran, uns die psychischen Probleme seiner Protagonistin spüren zu lassen und zeigt uns die Welt mit all ihrem Grauen durch ihre Augen. Hellblade ist blutig und im Design seiner Gegner an Spiele wie Dark Souls. Beide Titel balancieren den schmalen Grad zwischen Dark Fantasy und Horror, der ihnen eine besondere, bedrückende Atmosphäre gibt. Hellblade ist Horror für alle, die Horror vielleicht gar nicht mögen, sich aber dennoch von der Dunkelheit angezogen fühlen (Rae).

Little Nightmares

Little Nightmares spielt mit unseren Kindheitsängsten und nimmt uns mit in eine dunkle Unterwasserstation. Dort schlüpfen wir in die Rolle eines kleinen Mädchens, das versucht, der Gefangenschaft in den Tiefen des Meeres zu entfliehen. Ihre Umwelt ist im Vergleich zu ihr jedoch furchteinflößend groß und nicht selten werden alltägliche Gegenstände zu kaum überwindbaren Hindernissen. Hinzu kommen die unheimlichen Monster, die hinter jeder Ecke auf uns lauern.

Das Jump & Run-Abenteuer mit dem einen oder anderen Rätsel versucht uns nicht mit Jumpscares oder übermäßigem Einsatz von Splasher-Elementen zu schocken, sondern uns mit seinem subtilen Horror und der bedrückenden Atmosphäre in die Albträume unserer Jugend zurückzuversetzen. In unserem Test konnte Little Nightmares uns positiv überraschen.

Freitag der 13.

Freitag der 13. ist das Spiel zum gleichnamigen Horrorfilm, das dessen Plot mit nervenaufreibenden Multiplayer-Matches verwebt. Den GunMedias Spiel für die PS4, Xbox One und den PC ist wie Dead By Daylight ein asymmetrischer Horrortitel, bei dem wir entweder in die Haut des Killers Jason schlüpfen und Jagd auf Teenager machen, oder stattdessen einen der Teenies steuern und vor dem Killer abhauen müssen. In unserem Test zu Freitag der 13. zeigt sich: Die Horrorhetzjagd setzt die Filmvorlage zwar gekonnt um, gruselt aber leider mit einigen deutlichen Schwächen (Linda).

Perception

Viele Horrortitel spielen mit der Urangst vor der Dunkelheit und der Tatsache, dass wir wenig sehen können. Perception geht sogar noch einen Schritt weiter und nimmt unserem spielbaren Charakter komplett das Augenlicht. Die Handlung des Horror-Adventures dreht sich um Cassie, die in einem verlassenen Anwesen von einer bedrohlichen Präsenz gejagt wird, die sie nicht sehen kann.

Nur mit Hilfe ihres Gehörs und ihres Verstandes muss sie versuchen, die Geheimnisse des Anwesens zu lösen, um keines seiner Opfer zu werden. Sehen können wir nur mithilfe von Ecvhortung, denn jeder Klang erzeugt ein visuelles Element, das uns dabei hilft, uns in Perception zurechtzufinden (Rae).

