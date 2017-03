Outlast 2

Outlast 2 erscheint am 25. April 2017 für PS4, Xbox One und PC - allerdings nicht in Australien. Wie sich der Website des Australian Classification Board entnehmen lässt, erteilte die australische Behörde dem Horrorspiel keine Altersfreigabe. Damit fällt es in die Kategorie "Refused Classification", was zu einem Verbot in Australien führt. Der Besitz von Outlast 2 bleibt dort legal, wer das Horrorspiel aber zum Beispiel verkaufen will, macht sich strafbar.

Der Grund dafür, dass die australische Medienprüfstelle kein Ab 18-Rating an Outlast 2 vergab, sind laut Kotaku Australia mehrere Szenen, die "implizit sexuelle Gewalt" zeigen. Ihre Informationen hat die Videospielwebsite aus dem entsprechenden Prüfbericht des Australian Classification Board.

Achtung, der nachfolgende Abschnitt beschreibt im Spiel gezeigte sexuelle Übergriffe und enthält Spoiler zu Outlast 2.

Unter anderem gibt die australische Medienprüfstelle in ihrem Bericht eine Cutscene wieder, in der Hauptfigur Blake Langermann von einem weiblichen Wesen für ein Ritual "vorbereitet" wird.

"Sie sagt: "Ich will dein wahres Gesicht sehen. Dein Samen wird diese Welt verbrennen." Kurz darauf wird ihm ein psychotroper Staub ins Gesicht geblasen, während er "Nein! Nein!" schreit. Anschließend stolpert er in eine Waldlichtung.



Sein Blick ist verschwommen, als er eine rituelle Orgie mitansieht. Seine Frau Lynn ruft nach Hilfe. Sie sagt "Es tut weh! Oh Gott", während sie von einer Kette über einer erhöhten Plattform hängt, die sich am vorderen Teil der Waldlichtung befindet. Menschenähnliche Wesen mit grauer Haut, die mit Blut und Narben übersät ist, haben implizit Sex [mit ihr]. Andere beten, singen oder gestikulieren wild umher."

Im weiteren Verlauf der Szene ruft Blake den Kreaturen zu, seine Frau in Ruhe zu lassen. Daraufhin werde er von einem weiblichen Wesen auf den Rücken geworfen. Sie drücke seine Arme zu Boden und presse ihren Schritt gegen seinen.

"Obwohl ein großer Teil des sexuellen Kontakts verdeckt ist, da er außerhalb des Bildschirms stattfindet, deuten die sexualisierten Umstände und das aggressive Verhalten der Figur darauf hin, dass es sich um einen sexuellen Übergriff handelt. Unsere Behörde vertritt die Meinung, dass dies im Zusammenspiel mit Blakes Hilferufen eine Darstellung impliziter sexueller Gewalt ist."

Ohne derartige Szenen, so der Bericht der australischen Medienprüfstelle, sei Outlast 2 für eine Ab 18-Freigabe geeignet. Entwickler Red Barrels hat nun die Möglichkeit, eine zensierte Fassung bei dem Australian Classification Board einzureichen, um das Spiel vielleicht doch noch in den australischen Handel zu bringen.

Und welche Altersfreigabe hat Outlast 2 in Deutschland?

Amazon.de listet die Spielesammlung Outlast Trinity, die Outlast, den Whistleblower-DLC und Outlast 2 umfasst, mit einer USK 18-Freigabe. Allerdings findet sich aktuell noch kein Eintrag zu Outlast 2 in der Online-Datenbank der USK. Wir haben deshalb bei der USK um ein offizielles Statement gebeten und informieren euch darüber, falls mir dieses bekommen.