Overwatch - Blizzard bannt sogar Cheater mit angeblich unentdeckbaren Hacks

Blizzard legt großen Wert darauf, dass es in seinen kompetitiven Spielen fair zugeht. Auch in Overwatch gibt es keinen Platz für Cheat-Programme wie Aimbots oder Wallhacks. Nichtsdestotrotz greifen viele Spieler immer noch auf solche zusätzlichen, nicht erlaubten Hilfen zurück. Ihnen geht es nach dem neuesten Update aber noch stärker an den Kragen: Blizzard hat mit der aktuellen Bann-Welle auch diverse Spieler gesperrt, die eigentlich dachten, dass sie Cheats benutzen, die nicht zu entdecken wären.

Darüber sind die Betroffenen natürlich nicht gerade glücklich, wie einige Statements zeigen, die ihren Weg mittlerweile auch in die offiziellen Overwatch-Foren gefunden haben. Einige wollen sich das Spiel immer wieder neu kaufen, andere schreiben davon, Blizzard zu verklagen. Selbst Menschen, die vermeintlich unentdeckbare Cheat-Programme angeblich nur ein einziges Mal benutzt hätten, sollen gebannt worden sein.

Aber trotz gegenteiliger Aussagen der Anbieter von Wallhacks, Aimbots und Co. scheint es Blizzard zu gelingen, die Cheater innerhalb kürzester Zeit zu entdecken. Wie genau sie das schaffen, bleibt aber wohl vorerst deren Geheimnis. Gegenüber Kotaku erklärt Blizzard:

"Wir nehmen Cheaten sehr ernst. 'Play nice; play fair' gehört zu unseren Kern-Werten und Cheaten unterwandert den Geist des Fairplay, auf dem all unsere Spiele basieren. Auch wenn wir nicht ins Detail dieser Bans gehen können, arbeiten wir beständig daran, unsere Anti-Cheating- und Anti-Hacking-Maßnahmen zu verbessern, um sicherzustellen, dass Overwatch eine spaßige und faire Multiplayer-Erfahrung bleibt."

Wie denkt ihr übers Cheaten, insbesondere in Overwatch?

