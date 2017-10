Overwatch - Blizzard meldet 35 Millionen Spieler

Overwatch hat während des Halloween-Events eine neue Spieler-Bestmarke geknackt. Wie Blizzard in einem Tweet vermeldete, verzeichnet der Helden-Shooter sagenhafte 35 Millionen Spieler auf PC, PS4 und Xbox One.

What a bunch of misfits and freaks we got here—we love it!



Thanks for teaming up with us, heroes. ? pic.twitter.com/aBENKWS17f