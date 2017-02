Overwatch - Blizzard stellt mögliche nächste Heldin vor — und es ist nicht Doomfist

Overwatch könnte bald um eine neue Heldin reicher sein: Efi Oladele.

Die Veröffentlichung eines neuen Helden gehört zu den spannendsten Dingen, auf die sich die Community eines Multiplayer-Titels freuen darf und offenbar ist es auch in Blizzards Shooter Overwatch bald wieder soweit. Doch entgegen der sich seit Monaten hartnäckig haltenden Gerüchte, dass der nächste spielbare Charakter Doomfist werden soll, schickte Blizzard nun eine ganz neue Person ins Rennen: Efi Oladele.

In einem Interview mit Efi, das Blizzard am 21. Februar veröffentlicht hat, erfahren wir mehr über das kleine Mädchen, das schon früh Interesse am Basteln und Bauen zeigte und von ihren Eltern gefördert wurde. Nun hat sie im Alter von 11 Jahren bereits keine Probleme mehr damit, komplizierte Apparaturen und Roboter zusammenzubauen, die außerdem über eine künstliche Intelligenz verfügen.

[SCIENCE] Meet Efi Oladele—winner of the Adawe Foundation's genius grant for her achievements in AI and robotics!



Das bescherte ihr eine Auszeichnung sowie ein Preisgeld, für das sie bereits Pläne hat. Zwar wollte sie ihre Gedanken im Interview nicht offenlegen, aber einige Overwatch-Fans haben bereits eine Vermutung. Doch bevor wir dazu kommen können, müssen wir die Zeit noch einmal etwas zurückdrehen.

Ein Leak kündigte bereits im Januar 2017 nicht nur das "Jahr des Hahn"-Events an, sondern sprach auch von einer neuen Heldin, deren Arbeitstitel Anchora lauten sollte. Sie wurde von Blizzard konzipiert, um die etwas ausgedünnte Tank-Auswahl in Overwatch zu verstärken und ähnlich wie Reinhardt als Anker-Champion zu funktionieren - also die nötigen Fähigkeiten zu besitzen, einen Punkt dauerhaft zu halten und damit anderen Team-Mitgliedern Angriffe und Konter zu ermöglichen. Allerdings erscheint es auf den ersten Blick schwer, das Konzept eines massigen Tanks auf das gerade einmal 11-jährige Mädchen zu übertragen, das wir in obigem Interview kennenlernen durften.

Eine mögliche Lösung für dieses Problem steckt zum einem in dem Interview selbst, zum anderen in dem Champion-Trailer für Sombra, die zuletzt veröffentlichte Heldin. In einer Szene sehen wir die Hackerin vor einem gigantischen Monitor, der Symbole und Bilder von uns bereits bekannten Overwatch-Agenten zeigt. Dazwischen befindet sich allerdings auch das Bild einer großen Spinne, das sich bisher nicht so recht in die übrigen Symbole einreihen wollte.

Overwatch - Sombra Monitor

Einige Overwatch-Fans glauben nun, im Interview das letzte Puzzlestück gefunden zu haben: Sie glauben, dass Efi Oladele das erwähnte Preisgeld nutzen wird, um einen riesigen, spinnenförmigen Kampfroboter zu bauen. Vielleicht wird sie in ihm sitzen oder ihn von der Ferne steuern, aber so oder so würde diese Möglichkeit die Vorstellung des jungen Mädchens mit den bisherigen Anchora-Leaks zusammenbringen.

Nun liegt es wohl an Blizzard, das Rätsel in den kommenden Wochen aufzulösen und uns die Antwort auf die Frage zu liefern, ob Anchora und Efi Oladele ein und dieselbe Person sind.