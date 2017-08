Overwatch - Blizzard testet Team Deathmatch & Free For All-Modi

Blizzard will Overwatch um zwei neue Deathmatch-Modi erweitern. Die kommen mit einer eigens für Deathmatch-Schlachten entworfenen, neuen Karte daher und können auf den Testservern bereits ausprobiert werden. Neben der neuen Map namens Château Guillard können wir aber auch auf modifizierten Versionen der Standardkarten Deathmatch zocken.

Mehr: Overwatch - Summer Games 2017 gestartet, hier sind die neuen Skins

Es gibt zwei neue Deathmatch-Modi: Einmal Free For All mit acht Mitspielern und außerdem klassisches Team Deathmatch, bei dem zwei Sechser-Gruppen gegeneinander antreten. Free For All-Runden dauern, bis eine Anzahl von 20 Kills erreicht ist, bei Team Deathmatch müssen 30 Punkte erreicht werden.

Mehr: Blizzard - Dank Overwatch neuer Rekord von 46 Millionen Online-Spielern im Monat

Overwatch wäre aber nicht Overwatch, wenn es nicht doch noch ein paar Besonderheiten in petto hätte: Wer sich selbst umbringt, verliert einen Punkt und wiederbelebte Gegner zählen nicht mehr als Kill, wenn wir sie umnieten. Heldin Mercy soll mit ihrer Wiederbeleben-Fähigkeit allerdings sogar Abschuss-Punkte des gegnerischen Teams stehlen können. Game Director Jeff Kaplan geht im Ankündigungsvideo ins Detail:

Wann wir Deathmatch in Overwatch auch außerhalb der Testserver spielen können, ist nicht bekannt.

Overwatch - Alle Skins von Doomfist ansehen