Overwatch - Cheater gerät in Match mit Profispielern & wird zermalmt

Pech für den Overwatch-Cheater.

Während eines Livestreams des Overwatch-Profispielers Brandon "Seagull" Larned hat das Karma wortwörtlich zurückgeschlagen. Er und sein Team wurden auf der Map Oasis von einem scheinbar übermächtigen Gegenspieler überrascht, der sich aber recht schnell als Aimbotter entpuppte.

Seagull und seine Gefährten hatten anfangs zwar noch die Sorge, dass sie sich dem Spieler mit der Zielhilfe geschlagen geben mussten, drehten aber irgendwann den Spieß um. An einem bestimmten Punkt des Matches fingen sie an, sich nur noch auf den Cheater zu konzentrieren und schafften es schließlich, ihn in perfekter Team-Arbeit regelrecht zu zerschmettern.

Das untere GIF zeigt uns, wie sich Seagull und seine Mitspieler wie die Geier auf den Schuft stürzen und seinem gemeinen Treiben ein Ende setzen.

Die Aufzeichnung des Streams seht ihr hier. Das amüsante Schauspiel beginnt circa bei 01:01:30 (via Kotaku).

Live-Video von A_Seagull auf www.twitch.tv anzeigen