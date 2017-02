Overwatch - Die Hinweise auf einen Doomfist-Release verdichten sich

Overwatch: Wird Doomfist der nächste spielbare Held?

In Overwatch könnte bald ein neuer Held um die Gunst der Spieler buhlen: Zu den bereits bekannten Hinweisen auf Doomfist gesellen sich jetzt nämlich noch einige weitere dazu. Blizzard hat wieder Änderungen an den Testservern vorgenommen, die nahelegen, dass es nicht mehr allzu lange dauern kann, bis Doomfist spielbar wird.

Da wäre zum einen die neue Musik, die erklingt, wenn wir uns im PTR-Menü befinden. Dabei handelt es sich um Doomfists Theme, das wir bereits aus dem Original-Overwatch-Trailer kennen. Außerdem wurde die Helden-Galerie auf geringfügige Art verändert, so dass jetzt links unten Platz für einen weiteren Charakter wäre.

Außerdem gibt es ein neues Modell, dass Dataminer aus den Tiefen des PTR geborgen haben: Darauf sehen wir zum ersten Mal zerbrochenes Glas vor dem Behältnis auf Numbani, in dem sich der Handschuh von Doomfist befindet. Was sehr wahrscheinlich auf eine neue Zwischensequenz hindeutet, die mit Doomfist zu tun hat. Hier seht ihr das Gittermodell mit den Splittern:

Overwatch – Hinweis auf Doomfist?

All das muss natürlich nicht heißen, dass Doomfist tatsächlich kommt. Wenn, dann dürfte es noch ein bisschen dauern, da kurz nach dem Year of the Rooster nicht unbedingt direkt das nächste Event samt neuem Charakter zu erwarten ist. Wahrscheinlicher wirkt eine Enthüllung mit Ankündigungs-Trailer auf der PAX East Anfang März, wie Arekkz in diesem Video erklärt, das die Hinweise zusammenfasst:

Was denkt ihr, wann Doomfist eingeführt wird?

Overwatch - Ana, Sombra, Doomfist & Co - Die geheimen Helden