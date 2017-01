Overwatch - Dataminer finden Hinweise auf das erste Helden-Pärchen

Overwatch

Neben den intensiven Matches sind es vor allem auch die verschiedenen Helden, die den großen Reiz von Overwatch ausmachen. Es ist ja auch schön und gut, was D.Va, Tracer, Winston und Co. so für besondere Fertigkeiten haben. Aber im Grunde wollen wir ja auch nur den neuesten Tratsch und genau wissen, wer da mit wem etwas am Laufen hat.

Nachdem ein paar Dataminer mal wieder im Code des Online-Shooters gewühlt haben, fanden sie dabei neue Dialoge, die sich die Helden hin und wieder auf den Schlachtfeldern zuraunen. Und angeblich, bitte sagt es nicht weiter, sollen Mercy und Genji miteinander gehen! Ja, wirklich, hätte ich ja auch nicht gedacht.

In den eingesprochenen Dialogen geht es um das Verschenken von Schokolade, was auf den kommenden Valentinstag anspielen könnte, der laut Game Director Jeff Kaplan nicht in Form eines Ingame-Events behandelt wird. Dennoch überreicht die Heilerin Mercy dem Cyberninja Genji eine Packung Schweizer Schokolade, worüber sich dieser sehr freut.

Genji versucht diesen Gefallen zu erwidern und schenkt Mercy ebenfalls etwas Süßes, auch wenn es nicht gerade aus der Schweiz ist. Doch Mercy freut sich dennoch über diese Geste.

Diese Dialoge folgen auf den Reflections-Comic, der neben dem Tracer-Outing auch gezeigt hat, wie Genji einen Brief schreibt und Mercy wenig später einen Brief in der Hand hat und ihn liest.

Passen die beiden zusammen, was meint ihr?