Overwatch - Blizzard bestraft Cheater, die den Eismauer-Glitch ausnutzen

Overwatch - Mei

Mit dem sogenannten Eismauer-Glitch können sich Spieler der Overwatch-Heldin Mei aus Maps herauskatapultieren. Dadurch werden sie unverwundbar, können aber immer noch beherzt auf Recken des gegnerischen Teams schießen. Der Glitch sorgte für jede Menge Frust und Ärger in der Overwatch-Community, da er den 3v3-Arcade-Modus praktisch unspielbar macht.

Jetzt grätscht endlich Blizzard dazwischen. Game Director Jeff Kaplan meldete sich im Overwatch-Forum zu Wort und verspricht, den Glitch auszumerzen und "aggressiv" gegen seine Nutzer vorzugehen. Blizzard ist stets darum bemüht, die Fairness in den kompetitiven Multiplayer-Matches aufrechtzuerhalten und Schummler mit dem Bannhammer zu bestrafen. Dass es nun endlich auch den Eismauer-Cheatern an den Kragen geht, versteht sich von selbst.

Der Eismauer-Glitch habe den Entwicklern zwar einige Probleme bereitet, sollte mittlerweile aber per Hotfix behoben sein, so Kaplan (via Kotaku).

Habt ihr Erfahrung mit dem Eismauer-Glitch gemacht?