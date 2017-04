Overwatch - Drei neue Maps für Blizzards Shooter angeteasert

Overwatch könnte noch dieses Jahr drei neue Karten bekommen.

Seit dem Release von Overwatch im vergangenen Jahr durften sich Spieler bereits über einige Events und sogar neue Charaktere freuen, große Kartenupdates gab es allerdings nicht. Das schien einem Spieler Sorgen zu machen, der im offiziellen Forum des Blizzard-Shooters darüber schrieb, ob "zwei Maps für ein Jahr genug" seien. Game Director Jeff Kaplan nahm das zum Anlass, kommende Inhalte anzuteasern.

Laut ihm seien aktuell drei neue Maps für Overwatch in Entwicklung bei Blizzard. Sie alle seien bereits über die anfängliche Playtesting-Phase hinaus. Es handle sich dabei um Standard-Karten (Quick Play/Competitive), die wahrscheinlich (und sofern nichts dazwischen kommt) noch dieses Jahr erscheinen sollen.

Darüber hinaus arbeite das Studio noch an drei nicht-Standard Maps, die nicht für Quick Play/Competitive erscheinen sollen. Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass sie wohl ihren Weg in den Arcade-Modus finden werden. Zudem erwähnte Jeff Kaplan ein "paar andere Experimente", ging allerdings nicht ins Detail, was es damit auf sich haben könnte.

Es sieht also gut aus, dass Blizzard noch in diesem Jahr neue Karten für Overwatch veröffentlicht. Allerdings müsst ihr euch bis dahin noch etwas in Geduld üben. Vielleicht haben wir Glück und eine angeteaserte Ankündigung auf der E3 verringert uns die Wartezeit. Erst kürzlich kündigte Brooklyn Nine-Nine-Schauspieler Terry Crews an, er würde dieses Jahr auf der E3 im Juni mit einer "großen, großen Überraschung" vor Ort sein. Das befeuerte erneut die Gerüchteküche um eine baldige Ankündigung von einem von ihm gesprochenen Doomfist.

Aktuell befindet sich in Overwatch noch immer das Story-Event Uprising in vollem Gange. Das Event findet endet am 1. Mai.