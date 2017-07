Overwatch - Fan gründet eine Hanzo-Kirche in Brasilien, um Steuern zu sparen

Die Fotografie einer Urkunde versichert uns, dass die kurios klingende Geschichte eines brasilianischen Overwatch-Spielers stimmt. Der Mann namens Mateus Mognon wollte beweisen, wie einfach es ist, in Brasilien ein Schlupfloch in der Verfassung auszunutzen, um Steuern zu sparen, indem man einfach eine eigene Kirche gründet. Und dieser Beweis ist ihm geglückt: Nach der Angabe einer Adresse, fünf Zeugen, einer kleinen Gebühr und der geleisteten Unterschrift eines Anwalts konnte das erste und einzige Mitglied der Kirche von Hanzo bereits seine Steuerbefreiung beantragen.

Dass Mognon ausgerechnet Hanzo als Namenspatron ausgewählt hat, ist kein Zufall: Er entschied sich absichtlich für den unbeliebtesten Charakter des Spiels um seinem Experiment die Krone aufzusetzen und zu demonstrieren, dass in Brasilien selbst Overwatchs verachtetste Charaktere die freie Ausübung ihrer Religion ausleben dürfen.

In einer schriftlichen Erklärung weiht uns Mognon in die Regeln seiner Glaubensgemeinschaft ein, sofern wir den Google Translator benutzen. Mit der manchmal etwas kryptischen Übersetzung finden wir so beispielsweise heraus, dass es ein Gebot der Kirche von Hanzo ist, während ausgedehnten Spielesitzungen reichlich zu essen und zu trinken. Die Taufe wird durch eine vollständig absolvierte Runde Overwatch erhalten (Egal, ob Ranglistenspiel oder Ungewertet) und es ist verboten, "Hanzo Main" als Beschimpfung im Spiel-Chat zu verwenden.