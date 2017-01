Overwatch - Mehr als 25 Millionen Spieler tummeln sich auf Blizzards Servern

Overwatch

Blizzard hat mit Overwatch voll ins Schwarze getroffen: Der Shooter baute bereits vor seinem Release im Juni 2016 eine riesige Erwartungshaltung auf und konnte diese trefflich erfüllen. Nach Monaten wächst die Community weiterhin und hat nun einen beeindruckenden Meilenstein erreicht. Laut Blizzard spielen mittlerweile über 25 Millionen Menschen den farbenfrohen Multiplayer-Shooter, der bereits einige Fußabdrücke über die Grenzen seines Genres hinaus in der Spielkultur hinterlassen hat.

The world needs heroes, and over 25 MILLION have answered the call!



The fight for the future isn't over yet, though... Are you with us? pic.twitter.com/aVoON7QwMB