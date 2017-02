Overwatch - Neue Hinweise auf Numbani sprechen für Efi Oladele als nächste Heldin

Overwatch: Ist Efi Oladele die nächste spielbare Heldin?

Erst gestern berichteten wir von einem fiktiven Interview aus dem Overwatch-Universum, das Blizzard mit dem kleinen Mädchen Efi Oladele geführt hat. In dem Gespräch erfahren wir über die Begabung der Elfjährigen, offenbar spielend einfach komplizierteste Roboter zusammenzuschrauben und sie dann auch noch mit einer KI auszustatten. Im Zuge eines gewonnenen Wettbewerbs strich sie eine Menge Preisgeld an, wollte im Interview aber noch nicht verraten, was mit dem Geld passieren soll. Erst einmal steht ein Urlaub mit den Eltern an - ihr erster Flug überhaupt.

Diese Bemerkung ließ Overwatch-Fans die Ohren spitzen. Sie eilten auf die Map Numbani, auf der eine große Infotafel Auskunft über ankommende Flüge gibt. Und tatsächlich haben sich die dortigen Auskünfte mittlerweile verändert:

Der Flug aus Moskau wurde storniert

Der verspätete Flug aus Paris ist wieder im Zeitplan

Der verspätete Flug aus Tokyo hat seinen Zielort auf Hanamura geändert und ist nun wieder im Zeitplan

Der Nachtflug aus London fliegt nun nach Singapur

Mexico City wurde durch Dora ersetzt

Der Flug aus New York ist nicht mehr verspätet

Kairo wurde durch Taipei ersetzt

Los Angeles wurde durch Sydney ersetzt

Der verspätete Nachtflug aus London wurde durch einen Flug aus King's Row ersetzt

Bisher kann sich weder die Community noch ich einen Reim auf die unzusammenhängend wirkenden Änderungen machen, doch eines steht fest: Der Info-Fetzen aus dem Interview mit Efi Oladele rund um den anstehenden Flug mit den Eltern hat es tatsächlich auf die Spiel-Server geschafft.

Doch die Rolle von Efi Oladele auf den zukünftigen Schlachtfeldern bleibt weiterhin ungewiss: Werden wir wirklich eine Elfjährige als Kämpferin spielen können? Oder wird sie im Körper eines von ihr gebauten Spinnen-Mechs schlüpfen, wie Hinweise im Champion-Trailer von Sombra vermuten lassen? Game Director Jeff Kaplan zumindest ist keine große Hilfe bei der Lösung des Rätsels: Erst bestätigte er, dass Efi eine Rolle in der Zukunft von Overwatch spielt, verneinte dann aber, dass sie irgendetwas mit Spinnen-Robotern zu tun habe. Eine absichtlich falsche Fährte oder ein Klaps auf den Hintern der übereifrigen Community?

Was meint ihr: In welcher Form wird Efi Oladele - wenn überhaupt - den Multiplayer von Overwatch betreten?