Overwatch - Roboter-Tank Orisa ab nächste Woche auf PS4 & Xbox One spielbar

Overwatch

Nachdem Blizzard als nächste Overwatch-Heldin Orisa enthüllt hatte, wanderte die schwergepanzerte Kriegerin direkt auf die Testserver. Nachdem nun die sich hier tummelnden Fans den Daumen nach oben geschwenkt haben, setzt Orisa als nächstes zum Sprung auf die regulären Spielserver an - und nun wissen wir auch, wann sie dort landen wird: Am 21. März, und zwar für PC, PS4 und Xbox One gleichzeitig.

Mehr: Game Director bestätigt, dass die Heldin Symmetra autistisch ist

Wer sich noch etwas mehr mit der neuen Heldin auseinandersetzen will, sollte sich das offizielle Hero-Video ansehen, das Making Of-Szenen mit Gameplay-Tipps verbindet.

Overwatch - Video zeigt die Entwicklung der neuen Heldin Orisa

Wie gefällt euch das Design von Orisa?