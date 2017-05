Overwatch - Season 5 startet noch diese Woche

Overwatch feiert aktuell noch Geburtstag.

Nachdem die vierte Season von Overwatch erst kürzlich beendet wurde und damit Blizzard die Ranglistenspiele deaktiviert hat, soll nun schon so früh wie noch nie der Startschuss der nächsten Season fallen. Am 01. Juni öffnet der kompetitive Spielplatz des Shooters erneut seine Pforten und wird die Community voraussichtlich nicht mit großartigen Änderungen in der Off-Season konfrontieren.

Derzeit läuft noch immer das Anniversary-Event, mit dem Overwatch seinen einjährigen Geburtstag feiert. Bis zum 12. Juni könnt ihr zeitexklusive Skins, Tänze und anderen Krimskrams freischalten oder mit Echtgeld aus Lootboxen zerren. Wir sind dabei der Meinung, dass die Kostüme dieses Events zu den besten gehören, die das Spiel jemals aus dem Hut gezaubert hat.

Spielt ihr aktiv Overwatch? Bevorzugt ihr lieber Arcade-Matches oder doch die Ranglistenspiele?