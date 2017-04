Persona 5 - Entwickler drohen Streamern & Let's Playern mit YouTube-Strikes

Die Geschichte von Persona 5 kann leicht gespoilert werden.

Neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört Persona 5 zu den am höchsten bewerteten Spielen des Jahres. Da ist es kein Wunder, dass auch Streamer und Let's Player das JRPG nutzen wollen, um ihre Zuschauer zu unterhalten. Doch bei Atlus ist man nicht gerade davon begeistert, dass Persona 5-Inhalte auf YouTube und Twitch frei zugänglich sind. Nach dem Sperren der Share-Funktion für die PS4-Version soll nun auch gegen Streamer vorgegangen werden.

Mehr: Persona 5 - Das JRPG bekommt mehr als 40 DLCs

Auf der US-Website des Studios hat Atlus nun Richtlinien bekannt gegeben, an die sich jeder halten muss, der plant, Video-Inhalte zu Persona 5 anzufertigen. Dort wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Spoiler verhindert werden sollen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit harschen Konsequenzen rechnen.

"Falls ihr euch dazu entscheidet, über den 07. Juli (Ingame-Datum, Anm. d. Red.) hinaus zu streamen (ICH EMPFEHLE SEHR, DAS NICHT ZU TUN, IHR WURDET GEWARNT), riskiert ihr, dass ein Content ID-Anspruch ausgestellt wird, oder noch schlimmer, einen Kanal-Strike beziehungsweise eine Account-Sperre."

Der 7. Juli markiert in Persona 5 ungefähr das erste Drittel des Spiels und wer darüber hinaus Video-Inhalte produziert, muss damit rechnen, dass Atlus gnadenlos dagegen vorgeht. Im härtesten Falle könntet ihr den Zugang zu eurem Kanal verlieren. Die Sorge um Spoiler und Spieler, die sich nur Let's Plays anschauen, anstatt Persona 5 selbst zu kaufen, mag nachvollziehbar sein, doch die Einschränkungen und vor allem der Ton, den Atlus hier angeschlagen hat, dürfte nur bei wenigen Fans auf Gegenliebe stoßen.

Persona 5 - PS3 gegen PS4 im Grafik-Vergleich

Wie seht ihr diese Warnung?