Persona 5 - Versteckter Tipp macht Freischalten neuer Personas zum Kinderspiel

Neue Personas bekommt ihr vor allem in den Hold ups.

Wer sich mit der Persona-Reihe auskennt, weiß auch, dass wir uns in den Atlus-RPGs oft mit Dämonen herumschlagen müssen und zudem unsere eigenen Monster, Personas genannt, an unserer Seite haben, die für uns kämpfen. In Persona 5 ist es wieder möglich, mit geschwächten Feinden zu plaudern und sie noch während des Kampfes davon zu überzeugen, auf unsere Seite zu wechseln. Ein verstecktes Tutorial macht diese Gespräche einfacher.

Zwar wird uns in Persona 5 sehr viel über Tutorials erklärt, doch nicht jede Hilfestellung landet prominent auf dem Bildschirm. Die Hinweise zu den Verhandlungen mit den Schatten-Dämonen müsst ihr erst selbst aus dem Tutorial-Menü fischen. Dort findet ihr wichtige Informationen, die euch die verschiedenen Persönlichkeiten erklären, mit denen ihr es in den Kämpfen zu tun bekommt.

Die Persönlichkeit der Schatten sind von großer Bedeutung.

Upbeat-Dämonen freuen sich über Witze, Timid-Exemplare brauchen Nettigkeiten.

Irritable-Schatten sind seriös, Gloomy-Monster hingegen bleiben vage.

Die Persönlichkeiten werden deutlich angezeigt, wir müssen also nicht raten.

Insgesamt gibt es vier verschiedene Persönlichkeiten, die ein Dämon haben kann. Welche das ist, erfahrt ihr im "Hold up"-Bildschirm in der oberen linken Hälfte, wenn ihr eure Gegner in die Ecke gedrängt habt. Schatten sind entweder upbeat (optimistisch), timid (schüchtern), irritable (reizbar) oder gloomy (düster) und reagieren unterschiedlich auf die Antworten, die ihr auf die Fragen der Dämonen gebt.

Ob ihr nun mit vagen Antworten reagiert, witzig sein wollt, freundlich seid oder ernste Aussagen trefft, solltet ihr davon abhängig machen, welchen Charakter eure Gegner haben. Ich habe ehrlich gesagt in meinen bisherigen 30 Stunden mit Persona 5 immer auf mein Glück gehofft, wenn ich meine Antworten gewählt habe.

War euch der Tipp schon bekannt?