PewDiePie - Entwickler will Let's Plays des YouTube-Stars nach rassistischer Äußerung löschen lassen

Der schwedische YouTuber PewDiePie alias Felix Kjellberg steht erneut in der Kritik, weil er sich in einem Livestream des Battle Royale-Shooters PlayerUnknown's Battlegrounds rassistisch gegenüber einem anderen Spieler geäußert hat.

Einige Spieler haben den entsprechenden Ausschnitt aus dem Stream auf ihrem eigenen YouTube-Kanal hochgeladen. Im Video sehen wir, wie Kjellberg auf einer Brücke in einen Zweikampf mit einem gegnerischen Spieler gerät und ihn etwa ab Minute 0:34 rassistisch beleidigt. Einige Sekunden und weitere Beschimpfungen später deutet er an, das zuvor Gesagte nicht negativ gemeint zu haben, unterbricht den Satz aber lachend.

Kurz nach dem Stream meldete sich Sean Vanaman, Mitgründer des Entwicklerstudios Campo Santo und Co-Director von Firewatch, auf Twitter in einem Thread aus mehreren Kurznachrichten zu Wort. Die Tweet-Kette beginnt mit der Ankündigung eines DMCA-Takedowns für PewDiePies Firewatch-Videos sowie für sämtliche andere Videos, die zukünftige Campo Santo-Spiele beinhalten.

PewDiePies Firewatch-Let's Play wurde schon kurze Zeit später entfernt. Unklar ist, ob das Video auf Verlangen von Campo Santo gelöscht wurde, oder ob es der YouTuber selbst heruntergenommen hat. In den nachfolgenden Tweets erklärt Vanaman seine Beweggründe und spricht sich deutlich gegen PewDiePie und sein Verhalten aus. Campo Santo-Inhalte sollen nicht mehr mit PewDiePie in Verbindung gebracht werden.

He's worse than a closeted racist: he's a propagator of despicable garbage that does real damage to the culture around this industry.