Phantom Dust erschien ursprünglich 2004 für die erste Xbox.

Microsoft bietet die Neuauflage des Third Person-Shooter-/Sammelkarten-/Strategie-Mix Phantom Dust ab heute, den 16. Mai 2017, gratis für Xbox One und Windows 10 im Microsoft Store an - und zwar dauerhaft. Das hat Microsofts Aaron Greenberg via Twitter bekanntgegeben.

Der Titel ist Teil des Xbox Play Anywhere-Features und unterstützt damit plattformübergreifende Achievements sowie Cross-Saves zwischen PC und Xbox One.

Excited to announce a fan favorite Phantom Dust will re-release exclusively tomorrow for free on @Xbox One & @Windows 10! pic.twitter.com/q8lmn4yeIh — Aaron Greenberg ? (@aarongreenberg) May 15, 2017

Phantom Dust erschien ursprünglich 2004 für die allererste Xbox und sollte erst als Remake für die Xbox One erscheinen. Nachdem das beauftragte Studio Darkside Games schließen musste, entwickelte das Team von Code Mystics letztendlich ein Re-Release von Phantom Dust mit HD-Texturen, höherer Bildwiederholrate und weiteren technischen Verbesserungen.

Phantom Dust - E3-Teaser-Trailer zur Remastered-Version für Xbox One

Schnappt ihr euch jetzt Phantom Dust? Habt ihr das Original gespielt?