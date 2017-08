Playerunknown's Battlegrounds - Spieler bilden zwei Teams & liefern sich gigantische 50-gegen-50 Schlacht

Eigentlich ist Playerunknown's Battlegrounds kein Spiel, das auf große Teams ausgelegt ist. Stattdessen geht es darum, in kleineren Gruppen von maximal acht Mitspielern ums Überleben zu kämpfen. Durch einen Trick und ausreichend Planung gelang es den Kollegen von VentureBeat aber, 100 Spieler zu koordinieren und letztendlich doch die passenden Bedingungen für eine große Schlacht zu schaffen.

Zu Beginn des Matches fliegt bekanntlich ein Flugzeug über die Map, das die Spieler nach eigenem Gusto verlassen können. In diesem Fall sprang die erste Hälfte der Spieler gleich zu Beginn und der restliche Teil erst am Ende der Map ab. Dadurch waren die Teams an zwei festen Punkten verteilt.

Anschließend mussten nur noch zwei unterschiedliche Dresscodes bestimmt werden, und schon konnte es losgehen. Die volle, 30-minütige Schlacht findet ihr hier unten:

Die Hintergründe zu diesem Experiment und die aufreibende Planungsphase könnt ihr hingegen bei VentureBeat nachlesen.