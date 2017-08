Playerunknown's Battlegrounds - Leaderboards werden ab sofort monatlich zurückgesetzt

Wie das Team hinter dem Multiplayer-Hit Playerunknown's Battleground angekündigt hat, werden die Leaderboards ab sofort monatlich komplett zurückgesetzt. Das bringt tatsächlich Vorteile mit sich, denn so können die Entwickler in kürzen Abständen die bestehende Elo, also den Messwert der Spieler-Skills, analysieren und gegebenfalls Änderungen oder Patches in das Spiel einpflegen, bevor die nächste Leaderboard-Runde startet.

Daten vergangener Leaderboards werden gespeichert, gehen also nicht verloren. Zwar gibt es im Spiel noch keine Möglichkeit, diese alten Daten einzusehen, aber das Team hat bereits angekündigt, hierfür bald eine eigene Funktion einzubauen.

Wie viel Stunden habt ihr schon mit Playerunknown's Battlegrounds verbracht?