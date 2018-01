Playerunknown's Battlegrounds befindet sich auf der Xbox One immer noch in der Spielvorschau-Phase, also eigentlich im Early Access. Dass das Spiel ständig verbessert und erweitert wird, ist also klar. Nachdem der letzte Patch unter anderem an der Server-Performance geschraubt hat und gegen Rubberbanding vorging, soll sich das nächste Update in erster Linie um die Militärbasis drehen.

Zumindest kündigt das der PUBG Xbox Live Club-Twitter-Account an. Aber außer dem Hinweis, dass die Militärbasis im Fokus steht, gibt es leider noch keine weiteren Informationen. Die Neuigkeiten zum kommenden Xbox One-Update sollen aber noch früh in dieser Woche enthüllt werden.

PUBG Xbox update news coming early this week. Stay tuned! Military Base has been a focus. #PUBG #Xbox #XboxOneX — PUBG Xbox Live (@PUBGxboxlive) January 22, 2018

Bei der Militärbasis auf Sosnovka Island handelt es sich um einen beliebten Landeplatz, obwohl das Gebiet weit vom Zentrum der Map entfernt ist. Es gibt hier hohe Chancen, guten Loot zu finden und die Brücken lassen sich leicht kontrollieren. Änderungen an der Militärbasis dürfte ein Großteil der Spieler jedenfalls mit Spannung erwarten.

Welche Änderungen an der Militärbasis wünscht ihr euch?