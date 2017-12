PUBG - Entwickler wollen 60 FPS auf Xbox One X & Xbox One erreichen

Playerunknown's Battlegrounds erscheint am 12. Dezember endlich auch für Konsolen. Zumindest für Microsofts Xbox One. Die Xbox One X-Version soll laut Brendan Greene (aka PlayerUnknown) sogar mit 60 Frames pro Sekunde laufen. Das erklärt er in einem Interview mit gamesTM (via: WCCFTech). Zuletzt hieß es noch, PUBG laufe auf der leistungsstärkeren Konsole mit rund 30 bis 40 FPS. Aktuell sei das die Framerate der normalen Xbox One-Fassung.

"Auf der Xbox One X definitiv 60 FPS. Auf der Xbox One sind wir nicht sicher. Wir müssen es möglicherweise auf 30 FPS beschränken, aber als ich es zum letzten Mal gesehen habe, lief es ungefähr mit 30 bis 40. Wir verbessern das konstant immer weiter. Das Ziel ist, 60 zu erreichen."

Brendan Greene zeigt sich angesichts der Ziele zuversichtlich. Auch durch die Nutzung des Game Preview-Programms könne noch einiges verbessert werden. Der Vorteil der Konsolen liege darin, dass sie über ein abgeschlossenes Hardware-System verfügen. Dadurch könne man spezielle Tweaks vornehmen, um die Spiele exakt an die Geräte anzupassen. Allerdings spiele die Framerate bei PUBG auch nicht gerade die wichtigste Rolle.

Erst kürzlich wurde berichtet, dass die Xbox One X-Version von PUBG 30 GB groß sein soll. Der Shooter werde außerdem auch in 4K und mit HDR spielbar sein. Wann eine PS4-Version erscheint, steht aktuell noch in den Sternen.

Findet ihr 60 FPS wichtig bei einem Spiel wie PUBG? Freut ihr euch auf die Xbox One X-Version?

